Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По итогам 2018 года количество банкротств приблизилось к естественному уровню, но теперь рост возобновился.

Число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Планомерный рост числа банкротств отражает стагнацию экономики и кризис неплатежей, отмечает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Банки, испытывая проблемы с ликвидностью, все активнее используют банкротство для возврата средств неплательщиков. «Банки все менее склонны идти навстречу бизнесу и реструктуризировать долг. Иногда уже после первой просрочки при определенных обстоятельствах банки могут инициировать банкротство заемщика», — отмечает Литовцева.

Еще одна причина роста — отложенный эффект зачистки банковского сектора, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. После каждой санации или отзыва лицензии, по его словам, происходит 50—100 новых корпоративных банкротств.

Наибольший рост числа компаний-банкротов отмечается в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении, выявил мониторинг. Число банкротств продолжает снижаться в электроэнергетике. Почти не изменилась интенсивность банкротств в торговле, пищевой промышленности, транспорте, связи и в металлургии.

Несмотря на формальное улучшение финансового состояния российских компаний, растет разрыв между секторами по уровню рентабельности и долговой нагрузки. «Наиболее высокодоходный сырьевой сегмент получает все больше доходов, а предприятия на грани рентабельности в наиболее проблемных секторах если и наращивают рентабельность, то гораздо медленнее сырьевых», — пояснил РБК замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Российские компании-банкроты вернули кредиторам меньше 2% от сумм, включенных в реестры требований, — 22,1 млрд из 1,1 трлн рублей, свидетельствуют данные «Федресурса». За аналогичный период прошлого года было погашено чуть больше 2% задолженности — 22,3 млрд из 1 трлн рублей.