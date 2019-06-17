Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Жилищного Финансирования на уровне «ruВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала, слабой позицией по ликвидности, консервативной оценкой качества активов, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. «Позитивный» прогноз обусловлен ожиданиями агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при одновременном поддержании приемлемого качества кредитного портфеля и неухудшении прочих финансовых метрик, что способно привести к повышению рейтинга», — говорится в релизе агентства.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка, поясняют аналитики. Недостаточная диверсификация активов по сегментам кредитного риска связана со специализацией банка на одном ключевом сегменте — ипотечном кредитовании. Вторым по значимости сегментом бизнеса является предоставление банковских гарантий. В продуктовой структуре ипотечного портфеля преобладают кредиты на приобретение вторичной недвижимости, в географии деятельности значительный объем кредитного портфеля исторически приходится на Московский регион. Агентство позитивно оценивает сотрудничество банка с «ДОМ.РФ» и другими крупными игроками рынка с целью продвижения своих продуктов.

Приемлемые позиции по капиталу связаны с умеренно высокими значениями нормативов достаточности собственных средств, что обуславливает устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Банк демонстрирует устойчиво высокий уровень операционной эффективности и рентабельности бизнеса.

В структуре активов превалирует ссудная задолженность, в основном это ипотечные кредиты. Качество кредитного портфеля оценивается консервативно: доля ипотечных кредитов III—V категорий качества составляет 40% кредитного портфеля на 1 мая этого года; доля просрочки сроком более 90 дней — 19%, согласно отчетности по МСФО за 2018 год. В то же время уровень обеспеченности ссудного портфеля является адекватным, при этом отмечается практика снижения фактических резервов за счет залогов.

«Вложения в ценные бумаги составляют 28% валовых активов банка, большая часть... представлена выкупленными младшими траншами ипотечных агентов, не имеющих рейтингов кредитоспособности… ввиду чего кредитное качество портфеля ценных бумаг нельзя оценить как высокое», — говорится в числе прочего в релизе.

Ликвидная позиция оценивается как слабая: существующий запас мгновенной балансовой ликвидности позволяет банку выдержать досрочный отток не более чем 10% обязательств срочностью свыше одного дня за исключением субординированных депозитов без нарушения обязательных нормативов. Общий объем ликвидных активов обеспечивает покрытие оттока в размере до 15% обязательств срочностью свыше 30 дней. Одним из инструментов управления ликвидностью является для банка продажа пулов ипотечных кредитов, интерес к которым сохраняется со стороны крупных игроков рынка, но данный инструмент в значительной степени зависит от рыночной конъюнктуры. Давление на рейтинг оказывает повышенная зависимость ресурсной базы банка от одного источника фондирования — средств физлиц.

Агентство позитивно оценивает смену топ-менеджмента банка, опыт и компетенции новой команды в розничном сегменте, однако не может пока оценить качество управления банком в силу непродолжительного срока работы новой команды. Стратегия банка, по мнению агентства, носит амбициозный характер (например, запланировано вхождение «ЖилФинанса» в топ-20 ипотечных банков), и ее реализация зависит как от эффективной работы топ-менеджмента, так и от конъюнктуры рынка и экономической ситуации в целом.