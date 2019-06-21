Розничное кредитование не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во вступительном слове к подготовленному регулятором отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

Она отметила, что в прошлом году росло кредитование физических лиц и предприятий, в том числе 2018-й стал годом рекордного роста ипотечного кредитования.

«В целом кредитование физических лиц увеличивалось значительно быстрее, чем кредитование предприятий. Это говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными. Банкам предстоит научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях, а также проектного финансирования, особенно в связи с переходом в 2019 году жилищного строительства к банковскому финансированию», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что «кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса». Набиуллина напомнила, что Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования во избежание «опасной закредитованности населения».

ЦБ раскрыл дополнительные меры для ограничения долговой нагрузки в необеспеченном кредитовании В последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился, обращают внимание в ЦБ.

В числе прочего в отчете отмечается, что ЦБ продолжит уделять особое внимание стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. «В этом сегменте уже видны положительные сдвиги: кредитование растет заметными темпами, качество кредитного портфеля улучшилось, ставки по кредитам МСП снижаются», — сказала Набиуллина.



Она отметила, что, хотя доля банков с базовой лицензией в активах банковской системы РФ невелика (в самом отчете указано, что она составляет 0,4%), введение этой новой категории банков в рамках завершившегося в 2018 году перехода к пропорциональному регулированию в банковской системе «должно повысить доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса на региональном уровне». На начало 2019 года в России действовало 149 банков с базовой лицензией.