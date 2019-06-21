Приоритетом на среднесрочную перспективу в развитии банковского сектора РФ является усиление конкуренции. На это указала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во вступительном слове к подготовленному регулятором отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

«Приоритетом на среднесрочную перспективу является усиление конкуренции в банковском секторе. Банк России стремится создавать наиболее благоприятные условия для банков, готовых предоставлять более технологичные и качественные услуги и продукты своим клиентам. Для этого в прошедшем году была создана Система быстрых платежей, запущен сервис удаленной биометрической идентификации», — отметила глава ЦБ.

Согласно данным самого отчета, по ряду показателей состояние конкуренции в банковском секторе улучшилось в 2018 году по сравнению с концом 2017-го. Так, хотя состав федеральных лидеров в основных сегментах банковского сектора в целом остается неизменным (как правило, это один-два крупных федеральных банка), в отдельно взятых регионах наблюдается тенденция по увеличению числа ведущих игроков. Показатель GAP (индекс развития рыночной конкуренции) улучшился в 43 субъектах РФ. Количество регионов с низким уровнем конкуренции за год уменьшилось с 42 до 38.

«Что касается показателей концентрации активов, то по широко используемому в международной практике показателю, такому как доля пяти крупнейших банков, Россия находится в середине диапазона, характерного для европейских государств, причем существенно ближе к уровню стран с развитыми банковскими системами», — отмечает регулятор. Согласно его данным, доля пяти крупнейших российских кредитных организаций в активах банковского сектора выросла, составив на 1 января 2019 года 60,4% против 55,8% годом ранее, но у 16 стран ЕС данный показатель существенно выше; максимальная концентрация отмечена в Греции (97%), Эстонии (90,3%), Литве (90,1%). В 12 странах ЕС концентрация ниже, в том числе у Люксембурга (26,2%), Германии (29,7%) и Австрии (36,4%).



Кроме того, согласно материалам ЦБ, значения индекса Херфиндаля — Хиршмана (ИХХ, показывает степень концентрации рынка по соответствующему показателю и принимает значения от 0 до 1) показывают, что концентрация в российском банковском секторе по сравнению с 2017 годом выросла. «Если по активам и кредитам, предоставленным нефинансовым организациям — резидентам, концентрация по-прежнему находится на среднем уровне — 0,13 и 0,17 соответственно, а по вкладам сохранился исторически сложившийся высокий уровень — 0,23, то по розничным кредитам отмечалось повышенное значение ИХХ — 0,21. Повысилась и концентрация капитала — ее индекс поднялся с 0,18 до 0,21», — указывают в ЦБ.