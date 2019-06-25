В ближайшие месяцы спад российской экономики выглядит все более вероятным, говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.



«В целом, судя по динамике СОИ (сводный опережающий индекс), в перспективе ближайших месяцев спад экономики хотя и не представляется неизбежным, но выглядит все более вероятным», — отмечается в бюллетене.

По подсчетам экспертов, в мае 2019 года СОИ снизился с минус 2% до минус 2,4%, седьмой месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Главной причиной этого эксперты называют очередное резкое сокращение новых заказов на производство промышленной продукции.

«Вклад нефтяных цен, запасов готовой продукции и реального эффективного курса тоже оказался отрицательным. Единственным показателем, внесшим в мае заметный положительный вклад в динамику СОИ, была динамика фондового рынка, однако и здесь приходится констатировать наличие эффекта базы», — поясняется в исследовании.



Индекс РТС в конце мая текущего года оказался на 10,7% выше, чем за год до этого. Однако эксперты сомневаются, что это «является признаком большого энтузиазма инвесторов и связано, скорее, с падением фондового рынка весной прошлого года в связи с введенными в начале апреля 2018 года антироссийскими санкциями».

Впрочем, с другими компонентами СОИ, продолжают аналитики, дело обстоит еще менее оптимистично. Так, нефтяные цены, приводят пример эксперты, практически не изменившись в мае по сравнению с предыдущим месяцем, оказались ниже, чем были за год до этого. По мнению экспертов, рассчитывать на особую поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен в ближайшие месяцы не приходится.

Впрочем, это даже не самое главное, замечают они. Наибольший риск, полагают эксперты, связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым, безусловно, стоит застаревшая слабость внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев.

«В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно (хотя бы потому, что в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было), но каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает», — резюмируют эксперты.

