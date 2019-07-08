Ежегодный форум скоринговых технологий, источников данных, anti-fraud-решений и оценки физических лиц и МСБ в online- и offline-каналах Scoring Case Forum — 2019 состоится 17 июля 2019 года в Москве, в Центре международной торговли.

Форум собирает лучшую экспертизу и практические кейсы в области инновационных методов скоринга для решения актуальных задач бизнеса: снижения фрода, увеличения сумм и объемов выдачи займов, снижения кредитной просрочки, роста эффективности компании и улучшения клиентского сервиса.



На форуме будет представлена позиция Банка России по вопросу развития индивидуальных кредитных рейтингов. В программе заявлены эксперты от Газпромбанка, Альфа-Банка, ВТБ, Московского Кредитного Банка, банка «Ренессанс Кредит», МТС Банка, MoneyMan, Webbankir, FICO, Symantec, SAS, Уральского Банка Реконструкции и Развития.

Во второй половине дня начнет работу второй поток программы — зал Scoring Data Lab. Пространство, где в формате мастер-классов прозвучат глубокие доклады по темам: нейронные сети в трансакционном скоринге; управление жизненным циклом моделей; бизнес-метрики для оценки качества моделей; интерпретация моделей машинного обучения.

Во время форума планируется обсуждение методов скоринг-моделирования, эволюции развития отрасли от анкетных данных до искусственного интеллекта. Будут рассмотрены практические кейсы применения технологий скоринга и предиктивной аналитики для роста эффективности в деятельности компании в различных сегментах: продажи, маркетинг, взыскание, антифрод, HR, оптимизация текущего клиентского портфеля.

Подытожим, какие технологии работают, и оценим применение интеллектуальных технологий: AL\ML, нейросетей, big data.

В этом году Scoring Case Forum — это пять основных сессий:

Панельная дискуссия: эволюция эффективного скоринга; Технология создания качественного скоринга, эффективная big data, datadriven; Big data и альтернативные источники данных; Целевой и альтернативный скоринг; Экспертная дискуссия: персональный кредитный рейтинг.

В малом зале будет проходить практический трек — Scoring Data Lab. Специальное пространство, где в формате мастер-классов, product-сессий и демонстраций будут представлены технологии, подходы, платформы, инструменты, инновационные решения, применяемые для анализа больших данных, интеллектуальной аналитики, моделирования систем скоринга.

Организатор форума — компания Conglomerat. Ранее реализованные проекты компании в финансовом секторе — FinTech Power, Fin Data Conference, Fin.Bot, FinProfit, Banking Risks Regulation, FinSMM, MFO Russia Summit, World-Class Risk Management, SME Banking, Retail Risks Management, Russia Risk Conference, Retail Credit Conference.

