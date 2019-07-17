Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем это было изначально запланировано. Такую возможность не исключил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.

«Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, — сказал он. — Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные».

Премьер подчеркнул, что в ряде стран электронный паспорт себя неплохо зарекомендовал как с точки зрения удобства, так и надежности. Электронный документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных услуг, исчезает необходимость заполнять анкеты и перепечатывать данные, а значит минимизирует ошибки и экономит время, отметил глава правительства.

«Электронный паспорт также обладает другими достоинствами: его сложнее подделать и в принципе весьма сложно повредить», — добавил он.

Медведев напомнил, что работу по внедрению электронных удостоверений личности планируется вести в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Цель есть, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт, — напомнил глава правительства. — Времени остается немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта». Он подчеркнул, что именно вокруг этого вопроса достаточно давно ведется дискуссия. Соответствующая концепция была утверждена еще шесть лет назад, однако до сих пор нет четкого понимания того, что является оптимальным видом этого документа, какие данные он должен содержать, как он будет защищен.

Премьер обратил внимание на то, что за истекшее с момента утверждения концепции время многое поменялось, в том числе в техническом плане. Он призвал с учетом возможности более раннего перехода на электронные паспорта обновить положения концепции.

Говоря о том, как может выглядеть электронное удостоверение личности, Медведев заметил, что это может быть пластиковая карта с чипом или же какое-либо мобильное приложение, содержащее информацию о личности человека.

«Мы оба эти варианта имеем в виду — и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран», — уточнил он, добавив, что в цифровом документе нового формата помимо стандартных данных должна быть электронная подпись и ряд других документов, таких как водительское удостоверение, страховой номер индивидуального лицевого счета и т. д.

Кроме того, Медведев призвал обеспечить комфортный и безболезненный переход на электронные паспорта для пожилых людей.

Медведев также обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность. Он обратился к участникам совещания с просьбой обеспечить самую надежную защиту всех персональных данных от взлома и любых несанкционированных манипуляций. Говоря о надежности, глава Кабинета министров сделал акцент на необходимости формирования инфраструктуры для введения электронных идентификаторов. «Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить здесь ошибок и смотреть, чтобы система работала без сбоев», — сказал он.

