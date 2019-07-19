Виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile, который входит в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, дополнил тарифные планы «Кислород 0518», «Кислород», «Азот», «Неон», а также акционные «Кислород 0» и «Неон 0» новыми опциями. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



«Теперь каждый абонент сможет дополнительно приобрести пакет интернет-трафика, минут или СМС с учетом собственных предпочтений. Клиенты компании уже сейчас могут подключить специальные опции в «Личном кабинете» Danycom.Mobile, обратиться в официальный чат компании или справочную службу», — говорится в релизе.

Так, «Пакет 1 Гб» стоимостью 70 рублей с НДС действует до окончания расчетного периода. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 1 024 МБ.



«Пакет 5 Гб» стоимостью 200 рублей с НДС действует до окончания расчетного периода. В него включен входящий и исходящий интернет-трафик объемом 5 120 Мб.

«Пакет 100 минут» стоимостью 130 рублей с НДС действует до окончания расчетного периода. В него включены исходящие вызовы по тем же направлениям, что и вызовы в основном пакете тарифного плана абонента.

«Пакет 50 СМС» стоимостью 10 рублей с НДС действует до окончания расчетного периода. В него включены исходящие СМС на все федеральные номера по тем же направлениям, что и СМС в основном пакете тарифного плана абонента.

Трафик, включенный в пакеты, доступен для использования в рамках услуги «Обмен трафика». Все дополнительные пакеты действуют на территории России за исключением Республики Крым и Севастополя.