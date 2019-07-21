Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не мог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа.



«Нет, я российский гражданин. Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией», — сказал Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, мог бы он работать в правительстве Трампа.

Министр добавил, что согласен с тезисом ряда экспертов о том, что «Америка перестала быть страной равных возможностей».

«На чем американская платформа развития держится? Она держится на американской мечте. Где бы ты ни родился, даже за пределами США, если ты будешь хорошо работать, если ты будешь хорошо учиться, — у тебя есть шанс», — сказал он.

Орешкин добавил также, что не разделяет международный принцип экономической политики США.