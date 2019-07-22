Московский городской суд изменил приговор в отношении Ларисы Марчуковой — сестры бывшей главы департамента финансового анализа Нота-Банка Галины Марчуковой. Как уточнили ТАСС в понедельник в суде, суд засчитал Ларисе Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении у банка 350 млн рублей, время, проведенное под домашним арестом и под стражей, и освободил в зале суда.

«Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Ларисы Марчуковой изменен, ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда», — сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Останкинский суд Москвы 23 мая приговорил Ларису Марчукову к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Как установил суд, председатель правления Нота-Банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной сообщникам фирмы-однодневки и затем похищены.

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогли раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.

Дмитрий Ерохин уже осужден за хищение более чем 2 млрд рублей у вкладчиков Нота-Банка на 8,5 года колонии, его брат Вадим — на шесть лет, Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 года колонии.



По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.