Банковские займы населению по своей сложности ранжируются от кредитных карт до ипотеки, и если у клиента есть положительная кредитная история по простому продукту, то банки охотнее выдают ему следующий тип кредита, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.



«Набор кредитных продуктов в банке достаточно широк. Необязательно клиенту сразу брать ипотеку. Самые простые продукты — кредитные карты, потом потребительские кредиты, а ипотека уже является вершиной всех кредитных продуктов. В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче», — объяснил Ганеев.

При этом он отметил, что потенциальный заемщик может оценить свои шансы на одобрение ипотеки или любого другого кредита с помощью данных кредитных бюро, поскольку данный инструмент в той или иной степени используют все кредитные организации.

Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у россиян, которые официально не трудоустроены, не накопили на первоначальный взнос или имеют существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам, указал Ганеев.

«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие. Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у лиц, официально не трудоустроенных и без накоплений для первоначального взноса, а также имеющих существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам», — подчеркнул Ганеев.

Согласно данным «Русипотеки», Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России: за первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 млрд рублей. По данным ЦБ, суммарно российские банки в январе — мае предоставили заемщикам 478 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн рублей.