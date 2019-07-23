Роскачество (подведомственно Минпромторгу) планирует создать индекс качества, демонстрирующий степень внедрения в том или ином регионе бережливых технологий, систем контроля и оценки качества. Об этом рассказал в интервью агентству ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты» глава Роскачества Максим Протасов.

«Мы планируем создать индекс качества. В ряде стран такая система уже работает — она оценивает степень внедрения в каждом регионе бережливых технологий, систем контроля и оценки качества, оптимизации производственных процессов и так далее. Система должна демонстрировать нам, насколько внимательно относится к качеству тот или иной регион», — сказал он.

Он отметил, что ведомство сейчас вплотную занялось поддержкой бережливых технологий и идей эффективного управления на предприятиях. «Ведь от внедрения вышеупомянутых технологий зависит и качество конечного продукта, и в итоге — качество жизни граждан конкретного субъекта РФ», — указал руководитель ведомства.

Одним из механизмов, дающих предприятиям понимание возможных областей для улучшения собственных бизнес-процессов, является регулярная самооценка и оценка эффективности. В РФ в рамках этой работы проводится ежегодный конкурс на соискание премий правительства РФ в области качества. В Роскачестве убеждены, что участие в этом конкурсе полезно компаниям, поскольку гарантирует бесплатный аудит бизнес-процессов.

Говоря о требованиях к конечной продукции российского производства, Протасов отметил, что в нашей стране требования достаточно высоки, «зачастую выше среднемировых».

«Дело не в заниженных требованиях, а в том, что у нас строгость требований пока еще местами компенсируется необязательностью их исполнения. И еще требования могут быть устаревшими. У нас, например, еще встречаются стандарты 60-х годов прошлого века. К примеру, требования к нарезным батонам хлеба установлены в 80-х годах, а стандарты к методам испытаний датированы 60-ми годами. Но такие болезни тоже лечатся — через корректировку национальных стандартов, и это уже задача Росстандарта», — отметил глава Роскачества.