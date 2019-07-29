Московский городской суд изменил приговор в отношении бывшего директора департамента финансового анализа Нота-Банка Галины Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей и осужденной на три года и четыре месяца колонии. Как уточнили ТАСС в суде, ей засчитали время, проведенное под домашним арестом и под стражей, освободив в зале суда.

«Приговор Останкинского районного суда Москвы в отношении Марчуковой изменен. Ей пересчитали срок нахождения под арестом и домашним арестом, в результате чего она была освобождена в зале суда», — сказала собеседница агентства. Таким образом, приговор вступил в силу.

Останкинский суд Москвы 22 мая приговорил Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 700 тыс. рублей и оставил под арестом для выплаты штрафа ее имущество.

Ранее Мосгорсуд также освободил, пересчитав сроки нахождения под стражей, ее сестру Ларису Марчукову.

В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие полковника МВД Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела о хищении: Дмитрия и Вадима Ерохиных, Ларису Марчукову и Нонну Михай.