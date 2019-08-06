Наиболее высокую рентабельность активов среди всех типов российских банков по формам собственности — государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием — продемонстрировали по состоянию на 1 июля 2019 года иностранные банки. Об этом говорится в обзоре агентства «РИА Рейтинг», составившего очередной рейтинг крупнейших банков РФ по рентабельности активов.
В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2019 года, по которым опубликована отчетность по формам № 101 и № 102 на сайте Центробанка.
Медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается: так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 июля составило 1,75% против 1,36% на 1 января 2019 года и 1,25% на 1 июля 2018-го.
Из представленных в рейтинге 200 банков приростом рентабельности на 1 июля 2019 года по сравнению с результатом на аналогичную дату 2018-го характеризовались 92 банка. Среди 50 самых рентабельных банков в текущем рейтинге ростом рентабельности характеризовались 28. При этом крупные банки, напротив, демонстрировали скорее отрицательную динамику: в топ-50 более половины банков показали снижение рентабельности относительно результатов годом ранее.
Рентабельность активов у иностранных банков, представленных в рейтинге, составила 2,6%. У государственных и частных банков рентабельность активов равнялась 2%.
Среди кредитных организаций лидером по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги» с показателем 17,9%. Основными источниками хорошего финансового результата этой кредитной организации стали рост процентных и комиссионных доходов, указывают аналитики.
Вторым в рейтинге по рентабельности активов оказался Киви Банк (14,3%). Третье и четвертое места заняли НКО «Платежный Центр» и Курскпромбанк (10,4% и 9,9% соответственно). Замыкает пятерку по рентабельности московский Денизбанк, у которого показатель на 1 июля 2019 года составил 9,3%.
Прибыль II квартала составила 418 млрд рублей, а I квартала 2019 года — 587 млрд.
Наиболее слабую рентабельность активов в рейтинге на 1 июля продемонстрировал санируемый Московский Индустриальный Банк с показателем минус 28,5%. Второе место с конца по рентабельности активов занял банк «Траст» (он же Банк непрофильных активов. — Прим. Банки.ру) с результатом на уровне минус 9,2%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Эс-Би-Ай Банк с результатом минус 6,5%. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились Связь-Банк и «Ростфинанс» (минус 4,8% и минус 4,1% соответственно). Три из пяти банков с самой низкой рентабельностью среди топ-200 — это банки, которые находятся на санации, указывают составители рейтинга.
Среди крупнейших российских банков наибольшей рентабельностью активов характеризовался Сбербанк с результатом 3,8%. Второй и третий банки по размеру активов — ВТБ и Газпромбанк за последние 12 месяцев продемонстрировали рентабельность активов на уровне 1,9% и 0,4% соответственно. У Альфа-Банка рентабельность активов на 1 июля 2019 года была на уровне 2,9%. Таким образом, два банка из числа крупнейших характеризовались рентабельностью активов намного выше среднего уровня.
«РИА Рейтинг» полагает, что рентабельность активов банковского сектора по итогам года почти не вырастет и составит порядка 2%. При этом размер прибыли по итогам 2019 года достигнет, по прогнозу, 1,8—1,9 трлн рублей, то есть рекорд 2018 года (1,34 трлн) будет значительно превышен.
Аналогичный прогноз Набиуллина озвучивала на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.