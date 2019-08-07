Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. В пятницу, 2 августа, он был на четвертом месте среди самых волатильных валют, в начале этой недели — на шестом, сообщает РБК . Сейчас волатильность рубля составляет порядка 10%.

На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на седьмой-восьмой позициях рейтинга.



В пятницу доллар укрепился почти на рубль: по итогам закрытия 1 августа американская валюта стоила 64,36 рубля, 2 августа — 65,3 рубля; это произошло из-за объявления о втором раунде санкций против России по делу Скрипалей. В понедельник рубль продолжил снижение на фоне нового витка торговой войны между Китаем и США. Доллар, который в течение дня торговался около 65 рублей за доллар, в итоге закрылся на отметке 65,53 рубля. Во вторник на фоне решения Народного банка Китая не усиливать напряженность в отношениях с США и позволить юаню стабилизироваться рубль стал медленно восстанавливаться: по состоянию на 20:45 мск доллар торговался по 65,34 рубля.

По мнению аналитиков, рост волатильности рубля — часть неблагоприятного для российской валюты глобального тренда: пока рынки не успокоятся, курс доллара вряд ли опустится ниже 65 рубля. Рубль действительно стал более волатильным с точки зрения колебаний «в разумных пределах»: ЦБ и Минфин в рамках бюджетного правила снимают эффект колебаний цен на нефть, но все остальные эффекты продолжают влиять на курс национальной валюты. При этом экстремальное падение или скачок рубля вряд ли возможен: в первом случае ЦБ может, как в прошлом году, остановить покупки валюты по бюджетному правилу, во втором — увеличить ее покупки в золотовалютные резервы сверх лимита, поясняют эксперты.

Они предполагают, что вернуться к 62—63 рублям за доллар российская валюта может уже через несколько недель — большинство негативных событий для него уже произошло. В базовом сценарии рубль вновь восстановится до 63 рублей за доллар до конца 2019 года, но это возможно лишь при условии сильного смягчения риторики ФРС США. Без этого условия ниже 64 рублей доллар в этом году уже не опустится, считают аналитики. Консенсус-прогноз Bloomberg по состоянию на 6 августа предусматривает доллар по 64,75 рубля в IV квартале этого года.