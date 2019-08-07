Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2% во II квартале 2019 года, говорится в докладе Министерства экономического развития (МЭР) «Картина экономики. Июль 2019 года».

Это произошло на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам. Доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы в реальном выражении также продолжают сокращаться.

По оценке МЭР, негативный вклад опережающего роста процентных платежей составил -0,7 процентного пункта.

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в августе Годовая инфляция в августе составит 4,4—4,5%.

«Рост реальных располагаемых доходов без учета процентов по кредитам в апреле – июне оценивается на уровне 0,5%. При этом динамика компонентов реальных доходов населения остается разнонаправленной. Оплата труда наемных работников и социальные трансферты с учетом инфляции демонстрируют положительную динамику», — говорится в докладе.

Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме, что связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов, сообщает ведомство. Во II квартале 2019 года продолжилось снижение численности рабочей силы. Отрицательную динамику демонстрировала численность и занятого, и безработного населения.