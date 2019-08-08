Мосгорсуд в четверг пересмотрел наказание гадалке Ноне Михай, освободив ее от дальнейшего нахождения в колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в Нота-Банке. Тем же приговором суд смягчил на один месяц — до пяти лет 11 месяцев — наказание совладельцу банка Вадиму Ерохину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Удовлетворить представление прокуратуры и жалобу защиты, зачесть Михай срок, отбытый под домашним арестом, смягчить наказание Вадиму Ерохину на один месяц», — огласила постановление судья. Приговор третьему фигуранту дела — совладельцу банка Дмитрию Ерохину, получившему восемь с половиной лет колонии, оставлен без изменения.

Ранее суд первой инстанции приговорил совладельцев Нота-Банка Дмитрия и Вадима Ерохиных к восьми с половиной и шести годам лишения свободы соответственно, третья фигурантка дела — Нона Михай — была осуждена на три с половиной года. Дмитрию Ерохину был назначен штраф 2 млн рублей, Вадиму Ерохину и Михай—- по 800 тыс. Также суд постановил рассмотреть гражданские иски в отдельном судопроизводстве.