Промсвязьбанк предлагает клиентам премиальной программы Orange Premium Club (OPC) 100-процентный кешбэк при оплате услуг такси, каршеринга и аренды автомобиля. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Так, клиентам достаточно оплачивать поездки своей картой Orange Premium Club, а банк в следующем месяце вернет клиенту 100% затрат бонусными баллами (максимально 4 тыс. баллов до конца 2019 года). Баллы можно в любой момент конвертировать в рубли по курсу 1 балл равен 1 рублю на свой текущий счет.