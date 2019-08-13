Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,36% и составил 2 680,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,29% до отметки 1 297,85.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,54%, «Газпрома» — на 0,09%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,66%, «АЛРОСы» — на 2,72%, Мосбиржи — на 0,07%.

Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал боковое движение, несмотря на очень позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 4% и поднялся выше 60 долларов за баррель. Также «быков» поддержала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт. Несмотря на такой позитивный внешний фон, указывает он, индекс Мосбиржи потерял 0,1%, удерживая позиции в районе 2 690 пунктов.

Рост на внешних площадках, отмечает аналитик, был вызван новостями по «торговым войнам». Предполагается, что до конца августа могут пройти телефонные переговоры между представителями США и Китая. Также прошла информация, что в решении о введении пошлин на китайские товары с 1 сентября могут быть внесены существенные изменения — введение тарифов на часть товаров может быть отложено до 15 декабря, а на некоторые товары пошлины введены не будут.