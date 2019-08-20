Объем мирового рынка индустрии развлечений в 2018 году достиг 2,1 трлн долларов, из которых 21,7 млрд долларов пришлось на Россию, говорится в отчете PwC «Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019–2023 годы». Об этом сообщает РБК .

В общем затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру. Этому способствовали прошедший чемпионат мира по футболу и рост проникновения мобильного Интернета, делающий развлечения и коммуникации более доступными, объясняют авторы отчета.

Крупнейшими сегментами в российской индустрии по итогам прошлого года эксперты называют интернет-рекламу (3,1 млрд долларов, или 203 млрд рублей), телерекламу (почти 3 млрд долларов, или 194,3 млрд рублей) и видеоигры (1,9 млрд долларов, или 123,5 млрд рублей). К 2023 году весь российский рынок может вырасти до 30,5 млрд долларов.

Наиболее перспективными сегментами в целом по миру аналитики называют технологии виртуальной реальности, киберспорт и интернет-рекламу. До 2035 года они будут расти среднегодовыми темпами 22%, 18% и 9,5% соответственно. В России эти показатели выше: 31%, 20% и 12%.