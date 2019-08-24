Эксперты проекта «Страхование: общественная экспертиза» назвали самые распространенные мошеннические схемы в страховании.



Так, наиболее популярный вид обмана — это инсценировка страхового случая. «Такую схему выбирает большое количество злоумышленников, которые хотят получить «легкие» и быстрые деньги за якобы украденные драгоценности, автомобили, дорогостоящую технику. Зачастую в таких случаях мошенника выдает то, что страховой случай наступает в очень короткий срок после заключения договора страхования», — говорится в исследовании.

Другая распространенная схема преступлений в страховании — завышение стоимости застрахованного объекта (например, квартиры, гаража или драгоценных вещей). «В такой ситуации клиент страховой компании предоставляет поддельные документы, в которых указана стоимость имущества выше действительной (например, это может быть заключение независимого эксперта). Мошенничество может быть выявлено при заключении договора, если страховщик решит произвести самостоятельный осмотр страхуемого имущества», — уточняется в сообщении.

Наиболее опасными мошенническими схемами аналитики называют те, в которых жертвами становятся сами страхователи.

«Под предлогом помощи в оформлении страхового случая и упрощения процесса получения денежной выплаты недобросовестные посредники выкупают право требования страхового возмещения у клиентов страховых компаний. После получения права требования мошенники избегают осмотра страховой компанией пострадавшего или утраченного имущества, без которого произвести выплату невозможно. Далее они через суд получают страховую компенсацию якобы за отсрочку в выплате, а также предоставляют завышенную сумму страховой выплаты, которая была получена в результате ложной «независимой» экспертизы», — поясняют эксперты.

Злоумышленники также присваивают себе сумму всех компенсаций, полученных с помощью суда, и вычитают из нее внушительную плату за свои услуги. Таким образом, обманутый страхователь получает сумму гораздо меньшую, чем та, которую ему бы выплатила страховая компания напрямую.