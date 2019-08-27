Компании Calltouch и «МегаФон» проведут 22 октября в Москве ежегодную конференцию для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов. Организаторы планируют собрать 5 тыс. участников в офлайне и 10 тыс. человек — в ходе онлайн-трансляции.

Представители крупных российских компаний из различных сегментов поделятся опытом выстраивания эффективной коммуникации с клиентами и построения многомиллионного бизнеса с нуля. Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям, «МегаФон» расскажет о трудностях выхода на новые рынки, Dostavista Global — о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее, «ВсеИнструменты.ру» поделится секретами выстраивания коммуникации с клиентом, «Ярмарка Мастеров» (livemaster.ru) поговорит о необходимости быстрого реагирования на новые вызовы, ЦИАН — о том, как за последние пять лет был пройден путь от небольшой компании до лидера отрасли, а Hoff даст рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.

Главная задача Callday-2019 — вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. В рамках конференции участники смогут не только получить новые идеи, но также и установить полезные знакомства.

Участие бесплатное, требуется дополнительная регистрация на сайте мероприятия.

Дата проведения: 22 октября 2019 года.

Сбор гостей: 9:30.

Начало конференции: 10:30.

Место проведения: Москва, «ВТБ Арена» (стадион «Динамо», ледовая арена), Ленинградский просп., д. 36, корп. 13.