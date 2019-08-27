Центральный банк России отозвал несколько лицензий у страховой компании «Сервисрезерв», сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Данное решение принято в связи с нарушением установленным Банком России в соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов,.. а также нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств… с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорится в сообщении.

Страховщик не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, должен уведомить страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.