Клиенты банка «Александровский», использующие карты платежной системы Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.



«Клиенты банка «Александровский» получили возможность оплачивать свои покупки при помощи устройств Apple — по технологии Apple Pay. Теперь клиенты банка смогут использовать в своих повседневных расходах легкий и безопасный способ оплаты. Сервис Apple Pay стал доступен владельцам карт Mastercard Gold и Mastercard Business банка «Александровский», — отмечается в сообщении.

При добавлении платежной карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Клиенты банка «Александровский» могут добавить карту Mastercard Gold и Mastercard Business через приложение Wallet. Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch, напомнили в банке.