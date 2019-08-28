Разработан проект положения Банка России по финансовой устойчивости страховщиков. Документ изменяет подходы к определению финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, методику определения собственных средств (капитала) и учитывает риск изменения стоимости активов при определении достаточности капитала, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

В отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и капитала страховщика, проект положения учитывает все активы страховщика при определении величины его капитала.

Устанавливается новый для страховщиков подход к определению собственных средств — как разница между активами, удовлетворяющими требованиям Банка России, и обязательствами страховщика.

Кроме того, помимо показателя, характеризующего страховые риски, принятые страховщиком (нормативный размер маржи платежеспособности), вводится новый показатель, характеризующий объем рисков, принимаемых страховщиком в связи с его инвестиционной деятельностью.

При этом оценка влияния рисков определяется на горизонте в один год и оценивается как влияние в совокупности концентрационного риска, риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения стоимости акций, риска изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость, кредитного риска, риска изменения цен на иные активы.

Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно. С 1 июля 2021 года вступят в силу требования по расчету величины собственных средств, а в расчете нормативного соотношения, в дополнение к уже существующему нормативному размеру маржи платежеспособности, будет учитываться концентрационный риск.



С 1 июля 2022 года вводится оценка влияния на платежеспособность страховщика всех рисков, предусмотренных проектом, в ограниченном объеме, а с 1 июля 2025 года все положения документа вступают в силу в полном объеме.