Минфин России в среду, 28 августа, разместил облигации федерального займа в общей сложности на 20 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте ведомства.

Так, объем размещения на втором аукционе, на котором предлагались ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24020RMFS с погашением 27 июля 2022 года, соответствовал объему предложения — 10 млрд рублей. Спрос был более чем в 11 раз выше — 113,399 млрд.

Цена отсечения составила 100,0116% от номинала, средневзвешенная цена — 100,184% от номинала.

Выручка от размещения составила 10,032 млрд рублей.



На первом сегодняшнем аукционе — по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26227RMFS с погашением 17 июля 2024 года — также было размещено облигаций на 10 млрд рублей (в соответствии с объемом предложения) при спросе на 38,351 млрд.