Международная платежная система Mastercard и Московский метрополитен запускают акцию для пассажиров метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба компании.

«С 1 по 30 сентября при оплате проезда в одно касание на турникете картами Mastercard на пластике, в телефонах или любых других носителях одна поездка обойдется пассажирам всего в 26 рублей — это более чем на 50% ниже стоимости разового билета. Таким образом, если совершать две поездки в метрополитене каждый рабочий день, за месяц можно сэкономить свыше 1 тысячи рублей. Воспользоваться предложением смогут держатели карт Mastercard любого банка, жители и гости столицы», — говорится в релизе.

В этом году возможность оплаты проезда банковскими картами прямо на турникетах появилась на всех станциях Московского метрополитена. Этот важный проект был реализован ВТБ при технологической поддержке Mastercard.

Теперь на каждой станции установлено минимум по два турникета с возможностью бесконтактной оплаты — они расположены в противоположных концах турникетной линейки и для удобства пассажиров дополнительно отмечены специальными наклейками. Чтобы совершить поездку со скидкой, достаточно приложить карту к бесконтактному ридеру.

Юридическим организатором акции выступает ВТБ.

