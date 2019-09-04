Долги населения страны должны расти пропорционально доходам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции Business FM в рамках Восточного экономического форума.

«У нас значительное количество людей уже имеют долг выше годового дохода. Платежи у 15% населения превышают 70% дохода ежегодно. Это, конечно, перегрузка существенной массы населения, и при этом, что еще очень важно, есть и перегрузка, с одной стороны, а с другой стороны, есть темпы роста — 20—25% годовых при росте доходов номинальных ниже 10% в год», — сказал Орешкин.

«С нашей точки зрения замедление темпов роста долга до уровня дохода или чуть ниже, то есть это где-то в диапазоне порядка 5% в год, это как раз оптимальная траектория. Нельзя пережать так, чтобы долг начал сразу падать. Это будет очень сложно компенсировать с точки зрения денежно-кредитной политики. А вот замедление до темпов, соответствующих доходам и предполагающих плавное снижение долговой нагрузки населения, — это правильная стратегия», — пояснил глава Минэкономразвития.

ЦБ: просрочка физлиц перед банками в 2018 году снизилась на 10,5% Такие данные Банк России представил после очередного замера индикаторов финансовой доступности.

По словам Орешкина, в ситуации, когда человек попадает в долговую яму, виноваты обе стороны: кредитная или микрофинансовая организация, которая продавала продукт, понимая, что человек будет находиться в трудной жизненной ситуации, и сам человек. Поэтому банки должны нести ответственность за такое кредитование в некоторых случаях.

«Если банки предлагают такие продукты, которые человека заводят в очень тяжелую ситуацию, потери от такого кредитования должны в значительной степени нести банки. Поэтому сейчас мы имеем наше подготовленное предложение, например по упрощенному банкротству физических лиц», — заявил Максим Орешкин и добавил, что сейчас вносится предложение для того, чтобы стоимость этой процедуры для человека снизилась с 200 тыс. до 10 тыс. рублей.