ВЭБ ожидает замедления роста российской экономики в 2019 году до 1%, при этом в III и IV кварталах он будет на уровне 1,1—1,5%, сообщил замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. ЦБ в середине июня снизил свой прогноз до 1—1,5% с 1,2—1,7%. По данным Росстата, рост экономики в 2018 году составил 2,3%.

«Наш прогноз: динамика ВВП в этом году ускорится, в третьем и четвертом кварталах рост будет 1,1—1,5% — это больше, чем в первом полугодии. Мы уже видим по июлю, что рост несколько повысился, большой вклад в том числе внесло сельское хозяйство», — сказал Засов в ходе конференции «Причерноморское зерно и масличные 2019/20».

«В целом мы ожидаем, что рост экономики составит 1% — это ниже, чем официальный прогноз, который недавно был опубликован. Тем не менее этот прогноз достаточно благоприятен. И мы считаем, что есть риск, что экономика не дотянет до этого 1% за 2019 год», — добавил макроэкономист.

Комментируя более долгосрочный прогноз — до 2021 года, Засов указал, что он основывается на достаточно благоприятных факторах: цены на нефть будут находиться на уровне около 60 долларов за баррель. «Мы считаем, что в этих условиях экономический рост в следующем году будет 1,8%, потом ускорится до 2—2,5%», — отметил замдиректора структуры ВЭБа.

При этом в ВЭБе, по словам Засова, по-прежнему видят большие риски со стороны потребления. «Поскольку бюджет становится ориентированным на рост государственного инвестиционного спроса, практически не заложен рост социальных расходов, это будет сдерживать рост потребительского спроса», — пояснил он.

«Если смотреть на внешние условия, то мы предполагаем, что чистый отток капитала будет постепенно сокращаться, при этом правительство продолжит наращивать резервы в рамках исполнения бюджетного правила и ЦБ продолжит закупать валюту, обменный курс будет несколько ослабляться и в следующем году составит около 67 рублей за доллар», — резюмировал макроэкономист.