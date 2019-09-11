Государство никогда не будет конкурентоспособным в разработке современных технологий идентификации и биометрии, нужно действовать на основе государственно-частного партнерства, заявил президент Сбербанка Герман Греф на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета.

«Что касается технологии идентификации, мы сотрудничаем с государством. В основе нашей и государственной системы идентификации лежат одни и те же решения. Это два наших дочерних предприятия… Но технологии пока отличаются… Сейчас мы работаем вместе с государством над тем, чтобы совместить это», — сказал Греф.

По его словам, когда двигатель один и тот же, а требования разные, это «неправильная история», и как только это будет совмещено, биометрическая база государства очень сильно увеличится.

«Потому что мы и другие финансовые учреждения, в первую очередь, имеем значительно выше уровень биометрии. Биометрия — это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае монополизировать. Государство никогда не будет конкурентоспособным в этом. Бизнес все равно будет впереди. Если монополизировать, мы остановим развитие технологий. 80% всех инноваций в мире — это крупнейшие компании», — указал глава Сбербанка.

Он отметил, что крупные компании во всем мире инвестируют в подобные технологии огромные деньги, в частности, Сбербанк — 2 млрд долларов в год. Государство, по его словам, никогда не сможет вести большое количество технологий на таком конкурентном уровне.

«Мы боремся за выживание, и это наше конкурентное преимущество, у государства таких стимулов нет. В этом смысле мы за государственно-частное партнерство, что мы совместно и заложили в основу разработки национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Есть такие вещи, которые бизнес сам решить не может, ему нужна помощь государства, в том числе образовательная», — подчеркнул Греф.