Большинство пользователей цифровых услуг, в частности в сфере переводов, не обращают внимания на риски, заявил на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«Многих пьянит слишком простота, с помощью которой технологии вошли в обыденную жизнь, и легкость, с которой осуществляются трансакции», — предупредил он.

На самом деле, по словам Сторчака, ситуация с рисками в этой сфере тревожная. «Пока мы живем в условиях, что рынок единый. Единый центральный депозитарий, единая система учета ваших активов, единая система трансакций... И одновременно развивается тенденция, что роль банков в этой системе начинает если не сокращаться, то ее начинают поджимать цифровые компании, которые запускают механизмы трансакции средств вне банков», — рассказал он. По словам Сторчака, задача министерства — разъяснять гражданам риски использования цифровых технологий. Соответствующий раздел министерство включит в учебники по финансовой грамотности.

Кроме того, как сообщил Сторчак, этой теме будет посвящена очередная Неделя финансовой грамотности. В этом году она начнется 31 октября.

«Мы придаем этому мероприятию особое значение, потому что у него широчайший охват... не сотни тысяч, а миллионы людей приобщаются к финансовой грамотности», — добавил он.