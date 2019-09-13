Центробанк оценил влияние на микрофинансовый рынок законодательных изменений, вступивших в силу в январе 2019-го. Так, наиболее важным эффектом от внедрения нового регулирования стало снижение ежедневной процентной ставки по займам «до зарплаты» — самой дорогой категории займов, ставка по которым в конце января была установлена на уровне 1,5% в день, а с июля опустилась до 1% в день, отмечается в материале «Тенденции микрофинансового рынка» за II квартал 2019-го, подготовленном департаментом микрофинансового рынка ЦБ.



В результате введенных ограничений доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты», за первую половину года сократились на 7%.

«Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО. В свою очередь оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи. Переход займов «до зарплаты» в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании», — говорится в документе.

По данным регулятора, во II квартале микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (+33% по объему выдач).

Однако на рынке также наблюдается возобновление роста просроченной задолженности (+2,2 п. п. за квартал), что, по мнению ЦБ, должно быть воспринято компаниями как сигнал к переоценке стратегии захвата рынка в ущерб качеству портфеля и долгосрочному присутствию на рынке.