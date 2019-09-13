В Россию из Германии в пятницу, 13 сентября, экстрадирован Георгий Кобахидзе, обвиняемый в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД России.



«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ, уроженец города Тбилиси Георгий Кобахидзе доставлен из Федеративной Республики Германия в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющейся информации, в августе 2009 года фигурант в составе группы участвовал в открытом хищении 23 млн рублей из сейфовых ячеек банка с применением насилия в отношении работников финансово-кредитной организации.

Проникновение в хранилище стало возможным благодаря наличию у обвиняемого договора об аренде в нем банковской ячейки, который был заключен по поддельному паспорту.