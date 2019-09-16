Правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила по выплате многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минфина.

Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту, при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года. Они получат выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.

Чтобы получить выплату, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию-кредитор. Кредитор проверит документы и отправит их в «ДОМ.РФ». Если представленные данные верны, то «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах 450 тыс. рублей.

Заемщики должны представить следующие документы для получения выплаты: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей. Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Документы предъявляются в подлинниках либо копиях, заверенных в установленном порядке.