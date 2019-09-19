Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,85% и составил 2 794,77 пункта. Индекс РТС опустился на 0,3%, до отметки 1 378,06.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,14%, «Газпрома» — на 1,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,39%, «АЛРОСы» — на 2,32%, Московской биржи — выросли на 0,29%.



«Российский рынок акций в четверг завершает торги в минусе — но так же, как и накануне, здесь нет выраженного негатива. Индекс Мосбиржи отступил к 2 800 пунктам и может завтра, в случае сохранения подобных биржевых настроений, спуститься к 2 785 пунктам. Индекс РТС консолидируется возле 1 380 пунктов, и вот здесь точно нет ничего интересного — инвесторы просто выжидают», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.