В настоящее время по новой схеме с эскроу-счетами могут работать 95 банков, но не все из них хотят. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас у нас имеют право работать по новой схеме с привлечением эскроу-счетов и проектного финансирования 95 уполномоченных банков. Они имеют право, но не все из них хотят. К сожалению, хотят 39 банков. Мы ежемесячно на сайте публикуем информацию для застройщиков, чтобы они знали, какие банки готовы работать. Вместе с Минстроем, с «ДОМ.РФ» приготовили рекомендации о процедурах взаимодействия застройщиков и банков», — рассказала глава регулятора.



«На начало этого месяца где-то из 120 миллионов квадратных метров строящегося жилья мы видим, что порядка 57% они достроят по старой схеме (там уже достаточно высокая готовность), 14% уже предусмотрели переход на эскроу-счета, и около 30% сейчас пока в зоне, которая не определена, как они будут финансироваться. Это, конечно, требует особого фокуса и особого внимания», — добавила она.

Набиуллина отметила, что ни банки, ни застройщики не обладают достаточным опытом, чтобы работать в новой системе, а 80% застройщиков и вовсе не пользовались кредитами банков.

Президент РФ обратил внимание и на недостаток информации у банков, в связи с чем, по словам Набиуллиной, сроки рассмотрения заявок застройщиков больше, чем рекомендуемые, и составляют около 67 дней.

«Где-то 58% отказов в предоставлении кредитов по новой схеме — это отказ клиентов. Потому что застройщики часто подают заявки в несколько банков, и где лучше условия, они выбирают этот банк. Но есть отказы (42%), это [связано] с нехваткой документов. Мы выявили то, что не всегда хватает оформленной разрешительной документации. Это муниципалитеты должны делать: разрешение, например, на использование земельного участка и так далее. Этот процесс нужно ускорить. И 30% отказов — это все-таки недостаточно финансово устойчивый застройщик и характеристики», — объяснила председатель ЦБ.

В настоящее время на счета эскроу привлечено около 35 млрд рублей, уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей на кредитование застройщиков.