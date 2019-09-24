Новикомбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для зарплатных и корпоративных клиентов. Теперь оформить ипотеку по программе «Вторичный рынок» можно под 9—9,7% годовых в зависимости от первоначального взноса и категории клиента, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В кредит можно приобрести квартиру, последнюю долю/комнату в квартире, апартаменты, гараж или машино-место. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости и может быть оплачен за счет средств материнского (семейного) капитала.

Также Новикомбанк предлагает рефинансировать ипотеку стороннего банка по ставке от 9% годовых. В рамках программы можно полностью погасить ранее оформленный кредит на покупку недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

Максимальная сумма ипотечного кредита Новикомбанка в Москве и Санкт-Петербурге составляет 20 млн рублей, в других регионах присутствия банка — 10 млн рублей. Кредит может быть предоставлен на срок до 30 лет.

Для оформления кредита заемщик может предоставить данные о доходе по форме банка без увеличения размера процентной ставки и каких-либо скрытых комиссий. Погашать кредит можно дистанционно — через интернет-банк или мобильное приложение.