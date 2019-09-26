Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов сделал своих сыновей Кирилла и Никиту долларовыми миллиардерами, передав им доли в турагентстве TUI и золотодобывающей компании Nordgold. Об этом написал Forbes , уточнив, что состояние каждого из братьев теперь оценивается в 1,77 млрд долларов.

В отличие от миллиардера Михаила Фридмана, который не планирует отдавать наследникам свои активы, Алексей Мордашов в мартовском интервью Forbes признавался, что перед ним стоит задача передать детям управление бизнесом, но пока он не очень хорошо ее решает. Впрочем, в июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в эту среду в проспекте к размещению еврооблигаций компания Nordgold сообщила, что братья стали и ее акционерами.

Стоимость активов, которыми владеют братья Мордашовы, Forbes оценивает в 3,54 млрд долларов. Пакетами акций братья владеют через зарегистрированную в декабре 2018 года в Череповце компанию «КН-Холдинг», в ней каждому принадлежит по 50%.

Кирилл и Никита Мордашовы получают в России гуманитарные специальности. Представитель Мордашова ранее не исключал их трудоустройства в Nordgold. У Алексея Мордашова есть еще четверо детей. От первого брака — сын Илья, от третьего брака — Мария, Анастасия и Даниил.



Алексей Мордашов находится на четвертой строчке в рейтинге Forbes с состоянием 20,8 млрд долларов, свидетельствуют материалы журнала.