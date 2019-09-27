«Рокетбанк» снизил ставки по вкладам. Депозит «Космос» без возможности пополнения в рублях открывается под 5,4—5,6% годовых (ранее — под 6,12—6,32%), а пополняемый — под 5,2—5,4% годовых (прежде — под 5,13—5,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

В долларах доходность депозита составит 0,4—0,8% (вместо 0,4—0,9%), в евро — 0,05% годовых (вместо 0,15—0,2%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 200 долларов или евро. Срок — 91, 181 и 367 дней.