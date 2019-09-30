Четвертый ежегодный день открытых дверей Банка России прошел 28 сентября 2019 года почти в 90 российских городах. Гостями мегарегулятора стали более 70 тыс. человек, годом ранее — около 60 тыс.

«Как россияне, так и зарубежные гости получили возможность увидеть обычно недоступные сторонним лицам интерьеры старинных зданий, в которых размещаются учреждения Банка России, познакомиться с уникальными коллекциями российских монет и банкнот, узнать, как работает кассовая техника, и многое другое», — говорится в релизе регулятора.

В Новосибирске и ряде других городов экскурсоводы рассказали о секретах чеканки монет из золота и серебра. Большой интерес у гостей в Казани вызвали не только знаменитые банкноты «катеньки» и «петеньки», не помещающиеся в современные кошельки, но и миниатюрные «думки», «керенки» и другие купюры прошлых лет. В Севастополе посетители отделения Банка России фотографировались с ростовой копией 500-рублевого кредитного билета, последней банкноты императорского правительства.

В Ижевске был организован инклюзивный музей истории банковского дела для слабовидящих, где описание всех экспонатов снабдили надписями с использованием шрифта Брайля. В Благовещенске гостям было предложено побывать в специально оборудованной квартире управляющего Госбанком, которая состояла всего из одной комнаты и была одновременно спальней, столовой и кабинетом. А астраханцы посетили спроектированный более века назад кабинет управляющего банком и узнали о замурованном в одной из его стен сейфе.

Мастер-классы и лекции традиционно были посвящены актуальным для россиян темам — от умения отличить настоящие деньги от фальшивых и соблюдения правил безопасности при совершении электронных платежей до принципов грамотного инвестирования и умения распознать финансовую пирамиду. Так, в Челябинске гости Банка России не только научились правильно определять на купюрах защитные элементы и признаки подлинности, но и с помощью специального аппарата нашли на банкнотах изображения тигров, косуль, медведей и даже космонавтов.

В Калининграде особый интерес вызвала выставка, посвященная истории инкассаторской службы в России, где вниманию посетителей предложили запряженную лошадью старинную карету, в которой раньше приказчики перевозили деньги.



В Нижнем Новгороде на выставке «История страхования», посвященной 125-летию страхового надзора, гости узнали, зачем нужны были страховые доски — металлические таблички, которые крепились на фасадах застрахованных от огня зданий.

А посетители московской площадки смогли понаблюдать, как работает национальная платежная система, как проходит платеж и какова в этом процессе роль Банка России. Также москвичи и гости столицы пытались управлять уровнем инфляции с помощью ключевой ставки на специальных качелях.

На площадках Банка России в разных городах гости собирали потребительскую корзину, учились отличать личную инфляцию от официальной, измеряли свой рост уникальными ростомерами из денежной обрези и фотографировались в тематических фотозонах. Например, в Краснодаре можно было сделать фото в нарисованном на асфальте бассейне с монетами.

