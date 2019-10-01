Валютные торги на Московской бирже стартовали во вторник ослаблением рубля. В самом начале сессии (на 10:00 мск) доллар прибавлял 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — почти 15 копеек.

На 10:12 мск обе валюты были в плюсе на 18 копеек, курсы составляли 65,05 рубля за доллар и 70,85 рубля за евро.

«К факторам, играющим против рубля, помимо некоторого обострения взаимной риторики между США и Китаем, добавилось снижение цен на нефть, которые накануне вернулись ниже отметки в 60 долларов за баррель, — отмечается в аналитической записке NORDaily. — Персональные санкции, введенные накануне в отношении нескольких российских граждан, не оказали заметного влияния на рубль, так как не имеют макроэкономических эффектов. Ключевым фактором риска на неделю остается публикация статистики по американской экономике (индекса ISM сегодня и данных по рынку труда в пятницу). В случае их заметного снижения на рынках могут усугубиться опасения замедления мировой экономики, провоцирующие уход от рисковых активов. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под умеренным давлением на фоне укрепления доллара».