Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня случаев, когда платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан с учетом поручений президента РФ «в целях совершенствования исполнения бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета».

В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень таких случаев, относя к ним в том числе банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан.

Законопроектом предлагается отнести к таким случаям признание банкротом гражданина, который не является индивидуальным предпринимателем, а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц. Одновременно учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии и помилования.