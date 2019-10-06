Сбербанк зарегистрировал фирму по продаже автомобилей. Ее учредителем выступает структура «Цифровые активы», которая контролируется госбанком, сообщает РБК.

Кредитная организация через ООО «Цифровые активы» стала единственным владельцем компании «Сбер.Авто», следует из данных СПАРК. Фирма с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей была зарегистрирована 2 октября в Москве.

Основной вид деятельности «Сбер.Авто» — разработка компьютерного программного обеспечения. Однако фирма может работать в области связи, IТ, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

Ранее источники издания сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей. Он должен быть похож на «ДомКлик», через который сейчас можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку. Тогда в банке также отказались от комментариев.