Компания «ВТБ Капитал Инвестиции» запустила обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои инвестиции» с расширенным функционалом.

В частности, как сообщили в банке ВТБ, пользователям стало доступно приобретение государственных облигаций для населения, размещаемых Министерством финансов РФ, — ОФЗ-н. Бумаги не обращаются на бирже, доступны к покупке и продаже через банки-агенты, одним из которых выступает ВТБ. Комиссия брокера при такой инвестиции составит 0%, купонный доход выплачивается два раза в год и не облагается налогом. Сумма вложений — от 10 тыс. рублей.

В новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов: история и прогноз, расчет планируемых потоков платежей. Через купонный календарь можно посмотреть, по каким облигациям в ближайшее время будут выплаты. Там же работает сортировка по названию и размеру суммы к получению. Клиентам теперь не придется подсчитывать будущие поступления вручную: приложение построит график платежей по купонам и погашениям по конкретному портфелю. В новой версии можно просматривать и ближайшие планируемые к выплатам дивиденды. «ВТБ Мои инвестиции» подскажет правильную дату для покупки акций с получением дивидендов.

Инвесторы также теперь смогут пользоваться дополнительными типами долгосрочных заявок: stop-loss и take-profit. Расширены описания торгуемых инструментов и эмитентов, добавлены подсказки для удобства открытия счета.



По информации ВТБ, на начало октября мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции» установили более 300 тыс. человек. Оборот проведенных сделок превысил 2 трлн рублей. Приложение доступно в App Store и Google Play.