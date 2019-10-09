Россиянам нужно выдавать в два раза больше ипотечных кредитов для выполнения показателей национального проекта «Жилье и городская среда». Такое мнение высказала курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты (СП) РФ Светлана Орлова, выступая в Госдуме.

«В целом наметилась тенденция замедления количества предоставляемых гражданам ипотечных кредитов. Для выполнения установленного в 2019 году показателя за оставшиеся месяцы необходимо выдать по 193 тысячи ипотечных кредитов в месяц. Ежемесячно это почти вдвое больше, чем сейчас», — сказала она.

Орлова уточнила, что, по данным ЦБ, за восемь месяцев текущего года выдано 788 тыс. ипотечных кредитов, или в среднем около 99 тыс. кредитов ежемесячно.