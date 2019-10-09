Структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ уменьшился в сентябре на 0,5 трлн рублей, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В сентябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,5 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей. Временному снижению профицита в конце месяца способствовало увеличение банками по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца остатков средств на корсчетах в Банке России», — отмечается в докладе.

Как и в июне — июле, поясняет регулятор, ожидая снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 6 сентября, банки формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах Банка России в начале периода усреднения обязательных резервов. «После принятого решения по ключевой ставке банки вновь увеличили остатки на своих корсчетах, что несколько уменьшило размер профицита ликвидности на начало октября», — отмечает регулятор.



Центробанк повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года с 3,4—3,7 до 3,6—3,9 трлн рублей. Пересмотр прогноза связан с размещением бюджетных средств на счета отдельных кредитных организаций.



Там также отмечается, что спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК незначительно расширился из-за увеличения спроса нерезидентов на валюту в сегменте «валютный своп».



В числе прочего указано, что решение совета директоров Банка России 6 сентября снизить ключевую ставку было ожидаемо рынком. «При этом по сравнению с августом многие участники рынка стали ожидать еще одного снижения ставки до конца года, что связано с замедлением инфляции и слабой экономической активностью», — отмечается в докладе.

Центробанк констатирует, что ситуация на российском финансовом рынке в сентябре была умеренно позитивной. На фоне смягчения денежно-кредитной политики в России и ряде зарубежных стран в большинстве сегментов российского рынка наблюдался рост котировок.