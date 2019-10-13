Большинство клиентов Райффайзенбанка (более 60%) заинтересованы в сервисе снятия наличных в кассах магазинов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного кредитной организацией среди клиентов.



По данным исследования, степень заинтересованности зависит от потребительских привычек: у клиентов, редко пользующихся наличными, она составляет 60%, а у часто снимающих денежные средства — 66%.

Так, 77% опрошенных снимают наличные при покупках в магазине не менее одного раза в месяц, из них 18% — четыре раза и более. Чаще всего наличные снимают в магазинах около работы (35%) или по пути домой (30%). При этом 17% респондентов идут к банкоматам, когда совершают покупки в торговых центрах и магазинах.

Не готовы пользоваться сервисом снятия наличных всего 16% участников исследования. А 8% респондентов вообще не пользуются наличными, при этом другая половина называет среди основных барьеров непривычную механику сервиса, нарушение конфиденциальности операции, а также психологический дискомфорт при задержке очереди.

«Мы видим, что снятие небольших сумм наличных — сценарий, с которым регулярно сталкиваются клиенты, — комментирует результаты исследования руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. — При этом в силу новизны сервиса для клиентов особенно важны надежность банка, который его предоставляет, и доверие к розничной сети».

Сервис снятия наличных в кассах магазинов при оплате покупок картами Mastercard доступен клиентам Райффайзенбанка во всей сети Billa с 8 октября.