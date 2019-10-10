Технологии мобильной связи 6G могут стать одной из 15 прорывных технологий, которые окажут ключевое влияние на мировую промышленность в ближайшие годы, следует из отчета Bank of America Merrill Lynch (BofA). Об этом сообщает «Коммерсант» . Первые коммерческие проекты 6G могут стартовать уже в 2028 году. Они смогут обеспечить скорость до 400 раз выше, чем 5G.

Согласно прогнозу BofA, сети связи 5G, которые еще только начинают развиваться в отдельных странах, уже в ближайшие десять лет не смогут справляться с экспоненциальным ростом передачи данных.

Операторы утверждают, что уже исследуют и перспективы следующего поколения. Но сначала в России необходимо решить вопрос с частотами для скорейшего запуска 5G, в первую очередь с высвобождением диапазона 3,5—3,8 ГГц. До появления технологии 6G может пройти такой же срок, как и между коммерческим запуском сетей 4G и 5G, то есть около десяти лет, поясняют операторы.

По мнению экспертов, согласно темпам развития телекоммуникационной индустрии, технологию 6G скорее стоит ожидать ближе к 2030 году. Предполагается, что она займет терагерцевый и субтерагерцевый диапазоны частот.