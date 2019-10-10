Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Возрождение» на уровне «А-(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Как отмечается в сообщении АКРА, кредитный рейтинг банка «Возрождение» обусловлен высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки со стороны материнского банка ВТБ. Оценка собственной кредитоспособности «Возрождения» остается на умеренно низком уровне («bb+») ввиду слабых достаточности капитала и риск-профиля при адекватных оценках фондирования и ликвидности и бизнес-профиля.

«Позитивный» прогноз отражает ожидаемое завершение интеграции банка с материнской организацией в середине 2020 года, что предполагает переход обязательств «Возрождения» к ВТБ — структуре с более высоким уровнем кредитоспособности.

В начале октября 2018 года была закрыта сделка по приобретению 85% акций «Возрождения» банком ВТБ; остальные 15% акций были приобретены материнской организацией в первом полугодии 2019 года, напоминают в АКРА.

Также в четверг агентство подтвердило кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный». Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью предоставления ему необходимой поддержки акционером с сильным финансовым профилем (это немецкий Commerzbank AG), поясняют аналитики, добавляя, что собственная кредитоспособность российского банка характеризуется высоким уровнем достаточности капитала, адекватными риск-профилем и позицией по ликвидности и фондированию.

Накануне АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тойота Банкатакже на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. На этом же уровне подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

«Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Тойота Банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле», — говорится в релизе.

Тойота Банк принадлежит Toyota Kreditbank GmbH и Toyota Leasing GmbH — структурам, находящимся под контролем Toyota Motor Corporation.

Кроме того, в конце сентября АКРА подтвердило на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия). По данным агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью оказания ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности — Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG, крупнейший японский банк). «Банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, учитывающей сильную позицию по достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — отмечалось также в сообщении.