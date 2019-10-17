XV юбилейная риск-конференция Russia Risk Conference 2019 состоится 30 октября в Москве, в Центре международной торговли.

Russia Risk Conference — место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

Сессия «Data Science в риск-менеджменте» включает темы применения инструментов риск-менеджера в цифровой экономике, технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в оценке корпоративных клиентов, Data Science в кредитной аналитике. В сессию «Кредитные риски» включены кейсы по применению предиктивной аналитики, прогноз поведения кредитного портфеля на основе винтажного анализа, моделирования дохода для оценки платежной нагрузки и особенности применения, введенного ПДН, автоматизации оценки финансового положения контрагентов для определения уровня кредитного риска, использованию интеллектуальных технологий для анализа внешних данных.

Сессия «Риски финансовых рынков» — актуальные темы от корректировки оценки (XVA) и расчета кредитного риска на контрагента (SA-CCR) до хеджирования процентного риска банковской книги с учетом встроенных опционов и совершенствованию систем управления рыночным риском по стандартам FRTB («Базель III»). В ходе сессии «Интегрированный риск-менеджмент» эксперты обсудят стратегические риски банков, технологическую концепцию риск-функции, подходы к комплексному стресс-тестированию достаточности капитала и роль риск менеджмента в управлении качественными рисками.

Программа второго потока конференции позволит участникам обсудить новые требования Банка России к оценке качества систем управления операционными рисками (СУОР) кредитных организаций, узнать о лучших практиках организации процесса валидации и построении моделей управления рисками, познакомиться с практикой управления киберрисками и обсудить перспективы профессионального стандарта в области финансового риск-менеджмента.

Организаторы мероприятия: международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров (PRMIA) и компания Conglomerat.